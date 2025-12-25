スピードスケートの全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪代表選考が２６日から３日間、長野市エムウェーブで行われる。開幕を直前に控えた２５日、本番会場で各選手が最終調整。女子１０００メートルと１５００メートルで五輪代表を確実にしている高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）は今大会で５００メートルを含め、３種目に出場する。「まだ権利を取っていない種目は、どこまで速く滑れるか」とテーマを掲げ、大会３冠と五輪３