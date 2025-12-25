就任に際し記者会見する宮内庁の黒田武一郎長官＝25日午後、宮内庁宮内庁の黒田武一郎長官は25日、就任に際して記者会見し「皇室のご活動を支えるという極めて責任の重い仕事について、微力だが、努力を尽くしてまいりたい」と抱負を述べた。次長を2年間務めてきた中で「長く紡がれてきた皇室の歴史の重みと、皇室に対する国民の期待や関心を強く感じさせられた」とし、基本として「つつがない皇室のご活動と、皇室の方々の健