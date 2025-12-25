茨城・水戸警察署でカメラが捉えた頭に包帯ネットを付けた男。ひき逃げの疑いで逮捕された刈屋洸樹容疑者（20）です。23日、水戸市の交差点で発生した7台を巻き込む事故。目撃者は「雷が落ちたような大きな音。ドーン！という音だった」と話します。刈屋容疑者はまず、19歳の女性が運転する車に衝突した後、63歳の女性の車に衝突し、重傷を負わせました。一連の事故で合わせて7台の車を巻き込んだ刈屋容疑者は、そのまま逃走した疑