キャンメイクのフレグランスブランド「メイクミーハッピー」から、ベリー＆フローラルの香りのオードトワレ「berry bloom（ベリーブルーム）」が、2025年12月下旬より発売する。■ベリー＆フローラルの香りやさしい香り立ちで人気のオードトワレシリーズから、初のベリー系フレグランスが登場となる「berry bloom」。本物のイチゴを思わせるジューシーでやわらかな甘さを主役にした香り設計。トップはストロベリーの甘さに、ブラッ