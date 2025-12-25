きょう（25日）午後7時22分ごろ、岡山県、広島県で最大震度1を観測する地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は岡山県南部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.2と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度1を観測したのは、岡山県の笠岡市と浅口市、それに里庄町、広島県の福山市です。 【各地の震度詳細】 ■震度1□岡山県笠岡市浅口市里庄町□広島