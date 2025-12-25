全日本空輸（ANA）は、ヤマダデンキなど対象店舗でのANAカード利用分を対象に、5％分を還元するキャンペーンを12月1日から2026年1月15日まで実施する。対象は、期間中に参加登録を行ったANAカード本会員で、家族カード利用分も本会員に合算する。対象店舗はヤマダデンキLABI、LIFE SELECT、テックランド、家電住まいる館、web.com店、ベスト電器、IDC OTSUKAのうち、ヤマダデンキ公式サイトの店舗検索で「ANAカードマイルプラス」