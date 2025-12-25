楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で「ホテルチェーンスペシャルオファー」を12月22日午前10時から2026年1月9日まで開催する。宿泊が10％、5％割引となるクーポンを配布しており、併用で最大15％が割引となる。いずれも数量限定。宿泊期間は2026年11月30日まで、年末年始やゴールデンウィークは除外日となる。