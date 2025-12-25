日本代表MFの藤田譲瑠チマがプレーするザンクトパウリは、今年最終戦となったブンデスリーガ15節のマインツ戦を０−０の引き分けで終えた。３勝３分け９敗の16位で折り返している。一時はリーグ９連敗を喫するなど、心配な状態が続いていたが、12月２日に行われたドイツカップの２回戦でボルシアMGを２−１で撃破。その勢いをうまく生かして、続くリーグ戦ではケルンに後半アディショナルタイムのゴールで追いついて引き分けに