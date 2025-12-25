経営がひっ迫する医療機関について。治療の対価となる診療報酬は24日、12年ぶりのプラス改定が決まりましたが、山口県医師会は、病院などの黒字化に向けてはさらなる引き上げが必要との認識を示しました。（県医師会加藤智栄会長）「従来と比べ高い改定率にしてもらったと思うが、病院団体などが求めていたのは10％以上の改定だった」診療報酬は2年に1度改定され、政府は来年、「2.22％」引き上げることを決めました。12年ぶりの