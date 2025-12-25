小学生年代の日本一を決める、全日本U-12サッカー選手権大会の開会式が鹿児島市で行われました。各地の予選を勝ち抜いた48チームの選手が鹿児島に集い、全国の頂点を目指す戦いが26日から始まります。26日から始まる全日本U-12サッカー選手権大会。25日、鹿児島市で開会式が行われ、各都道府県の予選を勝ち抜いた代表チームの計48チームが参加しました。（兵庫県代表・ヴィッセル神戸U‐12・