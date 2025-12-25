来年4月に開校する山口県立大学付属周防大島高校の設置式が、周防大島町で行われました。周防大島高校安下庄校舎で行われた式典では今月8日に正式に設置となった県立大学付属周防大島高校の校名札が玄関に置かれました。来年4月に開校する県立大学付属周防大島高校は1学年の定員が90人で全日制課程の普通科が3クラス置かれます。「ビジネス」や「介護」「栄養」など多様な科目が設けられるほか2年生に進級する際には県立大学への進