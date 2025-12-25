周南市の遠石八幡宮では正月の奉仕にむけて巫女の研修会が開かれました。ことしは高校生から社会人まで14人が参加。先輩の巫女から巫女としての心構えや、緋袴と呼ばれる巫女の衣装の着付けを教わりました。巫女たちは26日から境内の掃除やお札・お守りの準備など奉仕を始めることになっていて、正月3が日には縁起物の授与を行う予定です。（大学生）「（着付けを）覚えるのが大変ですが、1月1日から着られるのがすごく楽しみです