県内のインフルエンザの感染者が9週連続で増加しました。県によりますと、12月21日までの1週間に57の医療機関で確認されたインフルエンザの感染者数は、前の週より80人多い4363人で9週連続増えました。1医療機関当たりの報告数は76.54人。19日発表の厚生労働省がまとめた1医療機関当たりの報告数で鹿児島は、宮崎、福岡に次いで3番目に多くなっていましたが、最新の報告数は、さらに上回る結果となりました。保健所別では、