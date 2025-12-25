下関市の赤間神宮では、新年を前に1年のすすを落として、社殿を清める「すす払い神事」が行われました。下関市阿弥陀寺町にある赤間神宮では、けさ神職と巫女の7人で、境内の山から切り出した長さが5メートルほどある竹笹で「すす払い」をしました。すす払いは、1年の間に積もったちりやクモの巣を竹笹を使って祓い清めることによって清清しい気持ちで、新年を迎るための行事です。神職らは、本殿と拝殿の天井や軒下など隅々