知人の女性に同意なくハグをするなどしたとして、堺市の局長級職員を停職６か月の処分です。停職６か月の処分を受けたのは、堺市でＩＣＴに関する事務を所管する局長級の男性職員（６０）です。市によりますと、男性職員は１１月上旬の夜、プライベートで食事をした後に、大阪府内の路上で知人女性に対して同意なくハグをするなどしたということです。その後、市の人事課に情報が寄せられ、問題が発覚。市が男性職員に事情