戦後アメリカ軍の統治下に置かれた奄美群島が日本への復帰を果たしてから25日で72年です。奄美市では記念の集いが開かれ、地元の小中学生も参加しました。奄美市で開かれた日本復帰記念の日の集いには、市民や小中学生など約230人が参加しました。戦後、日本と切り離されアメリカ軍の統治下に置かれた奄美群島では、断食や署名運動など暴力によらない復帰運動が展開され、終戦から8年後の12月25日に日本に復帰しました。集