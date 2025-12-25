長崎市の鈴木市長は物価高対策として政府が推奨する「おこめ券」は配布しない考えを示しました。 具体的な支援の方法は今後、審議する予定です。 （鈴木長崎市長） 「汎用性が高い支援策が必要と考えている。おこめ券は、使える店舗や購入品目が限定される」 長崎市の鈴木市長は物価高対策として “おこめ券の配布はしない” 考えを示しました。 国の重点支援地方交付金を使った具体的な支援策は、来年1月8日開催で