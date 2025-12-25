脱線事故後、初めてＪＲ西日本から関西財界トップに就任です。関西の経済団体のひとつ、関西経済同友会は、来年５月に任期を終える大林組副社長の永井靖二代表幹事の後任に、ＪＲ西日本の長谷川一明会長をあてる人事を発表しました。代表幹事は２人体制で、大阪・関西万博後の関西経済の活性化に向けた活動を担うことになります。ＪＲ西日本は１兆円を超える事業規模がありながら、２００５年の福知山線脱線事故以降は、関