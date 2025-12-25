丸亀製麺が展開する、食の感動体験を探求し、手づくり・できたてにこだわる讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、来年1月3日から1月13日までの期間限定、数量限定で、「大海老天と本ずわい蟹の玉子あんかけうどん」を販売する。うどんは、太くて長いことから、古来より長寿を祈る縁起物として食べられてきた。「年明けうどん」とは、純白のうどんに紅の食材を添え、年の初めに食べることで、その年の人々の幸せや長寿を願うもの。丸亀