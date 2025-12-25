日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下、KFC）店舗で、毎日10時から15時まで提供している「ケンタランチ」に、新たなセットメニューとして、「チキンフィレバーガーコンビ」と「和風チキンカツバーガーコンビ」を来年1月5日から販売を開始する。平日も土日も楽しめる「ケンタランチ」は、毎日10時から15時のランチタイム限定で販売中。今回、新たな価格帯となるセットメニューとして、「