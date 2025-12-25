自分の海上自衛隊の身分証を知人の男に送り詐欺を手助けしたとして逮捕された海上自衛隊の自衛官の男性（41）について、千葉地検はきょう付で不起訴処分としました。不起訴理由について、千葉地検は「公訴を維持するに足りる十分な証拠を確保できなかった」としています。