イエス・キリストの生誕の地とされるパレスチナ自治区ヨルダン川西岸のベツレヘムでは、ガザでの停戦の発効を受け、3年ぶりにクリスマスを祝う行事が行われました。イエス・キリストの生誕の地とされるベツレヘムでは24日、大勢の市民がクリスマスを祝いました。ベツレヘムでは、おととし、ガザでの戦闘が始まって以降、クリスマスの行事が中止されていましたが、今年は10月の停戦発効を受けて、3年ぶりにクリスマスムードに包まれ