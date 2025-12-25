12月25日クリスマス。熊本市の加藤神社では、新年に向けた準備が始まっています。境内には、テントが24日と25日で立てられました。こちらに巫女が立ち、縁起物の授与を行います。最近は、熊本も外国人の観光客や移住者も増えていますよね。そこで、縁起物などの意味を尋ねられた際の想定問答を英語で作っているそうです。 平井友莉アナウンサーが中継でお伝えしました。詳しくは動画をご覧ください。