日本障害者スキー連盟の石井沙織アルペン委員長は25日、11月に左鎖骨を折ったエースの村岡桃佳（トヨタ自動車）について、来年2月の雪上復帰を目指していると説明した。ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは3月6日開幕。女子座位で前回大会3冠の村岡はイタリア合宿で大回転の練習中に転倒。緊急で帰国し、所属先の関係者によると骨をプレートで固定する手術を受けた。来年1月に退院後、国立障害者リハビリテーションセンタ