清水に完全移籍する横浜Ｍ・井上Ｊ１横浜Ｍは２５日、ＭＦ井上健太（２７）が清水に完全移籍すると発表した。クラブを通じ、「大好きだったクラブでプレーできたこと。最高のチームメート、スタッフと一緒に働けたこと。マリノスファミリーを感じることができた本当に幸せな時間だった。ここで学んだことを生かして次に進む」などとコメントした。横浜市出身で福大から２０２１年に大分入り。横浜Ｍには２３年に加入し、今季は