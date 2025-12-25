三重県が、外国人の職員採用を取りやめる方向で検討です。三重県は、外国人を医師や看護師などで採用してきましたが、25日の会見で一見知事は、早ければ2026年度から外国人の職員採用を取りやめる方向で検討していることを明らかにしました。一見勝之三重県知事：「県の情報流出を防止する必要がある。秘匿情報や個人情報を扱う公務員の採用はよく考えないといけない」多くの要人が訪れる伊勢神宮など県特有の事情を踏まえ、