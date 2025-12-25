岩谷産業はこのほど、家庭で直火炊きのご飯が楽しめる「カセットガス炊飯器“PROGOHAN”」を開発。2026年3月19日まで、応援型購入サイト「Makuake」にて先行販売を実施している。岩谷産業「カセットガス炊飯器“PROGOHAN”」「カセットガス炊飯器“PROGOHAN”」は、カセットガスならではの強力な“直火”だからこそ実現できる高火力で釜全体を一気に加熱し、点火後は自動炊飯でスピーディーに炊飯。5合なら約18分、1合なら約12分で