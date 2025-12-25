「Re:ゼロから始める異世界生活」のレム役や、「五等分の花嫁」の中野五月役などで知られる声優・水瀬いのり。彼女のアーティストデビュー10周年を記念したライブツアー「Inori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record」の千秋楽公演が、11月30日に神奈川・横浜アリーナにて開催された。 歓声とシンガロングに涙ぐむ場面も...10周年記念ライブを完走した水瀬いのり水瀬がアーティストとして歩んできた日々をイメージさせ