モデル・女優・学生業と多忙な日々のなかで、人知れず努力を続け、Rayを支えてくれた中村里帆が2026年2月号をもって卒業。今回は、そんな里帆の新しい門出を祝して「Rayと歩んだ約9年の歴史」を、当時のバックナンバーとともに振り返ります！懐かしい企画から、思い出深い撮影までぜひチェックしてね♡わたし、中村里帆はRayを卒業しますハッピーガール・りほの今まで♡朝イチの「おはよ〜」の笑顔で、いつもRayの現場を