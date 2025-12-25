◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝栗東トレセン萩Ｓで２連勝を決めたバドリナート（牡２歳、栗東・松永幹夫厩舎、父コントレイル）は昨年の優勝馬クロワデュノールと同じ６番枠に決定。「偶数ですし、外過ぎないのもいい。好位のいいところにスッとつけられそうですね」と額田助手もほほ笑んだ。輸送前日のこの日はＥコースを周回。リラックスした雰囲気で駆けた。「デビュー戦