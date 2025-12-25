報知新聞社後援 関東高等学校ゴルフ選手権冬季決勝大会 ◇最終日◇２５日、千葉・一の宮ＣＣ＝男子（西コース）６５４１ヤード、出場１２０人、女子（東コース）６２６４ヤード・パー７１、出場１０７人、いずれもパー７１前日は降雨によりサスペンデッドとなり、ホールアウトできなかった男子７６人、女子が６８人が残りホールをプレー。２日間１８ホールの短縮競技となり、前日暫定首位でホールアウトしていた男子・沖田雫（