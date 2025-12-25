日本維新の会の藤田共同代表は、国民民主党が連立政権に参加する場合は、自民党と維新による連立合意書の維持が条件になるとの考えを示しました。日本維新の会藤田共同代表「新しいところと組むにあたってですね、骨抜きして取り下げよう、この項目はやめようというのはちょっと違うかなと思いますし、私たちもそれは連立自体を考えないといけないというふうになってしまいますから」国民民主党の玉木代表は、自民党との「年収の