東京・目黒区の電柱から煙が出て、周辺で2000軒以上が一時停電しました。住民は「ボンっていう音がした。電柱の上のところから火が出ていた。（停電で）トイレが流れない」と話しました。25日午後3時前、目黒区自由が丘で電柱から煙が上がり、目黒区や世田谷区の約2600軒が一時停電しました。電柱のコンデンサーが劣化して煙が出たとみられています。