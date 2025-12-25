アンドエクラサクラチェリッシュは、舞い散る桜のようにきらきらと輝くフレグランスシリーズ。2025年12月25日から、数量限定で販売がスタートします。桜の花びらがふんわり舞うような、清楚で芳醇な香りが特徴です。オードトワレスプレーやロールオンパルファン、ハンドクリームなど、さまざまなアイテムが揃い、春の訪れを心待ちにできるアイテムばかり。桜の香りで日常に春を感じてみません