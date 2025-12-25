文部科学省は２５日、複数の大学に合格した受験生が、進学しなかった大学に支払った入学金が返還されない「二重払い」の問題を巡り、全国の私立大学・短大の負担軽減策の取り組み状況の調査結果を公表した。調査対象校の２５％にあたる２１０校が、検討中も含め負担軽減策を講じると回答した。文科省は２０２６年度入試を行う私立大・短大計８３６校に１１月末時点での対応状況などを尋ねた。負担軽減策を講じる２１０校のう