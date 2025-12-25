12月25日にトヨタアリーナ東京で「4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU,au」が開催され、レジェンドたちの登場に会場に詰めかけたファンや視聴者たちが沸いている。【映像】容赦なし！レジェンド対U12王者のスペシャルマッチ日本サッカーのレジェンド本田圭佑が考案した「4v4」は、子供を対象にした4対4の新しいサッカー競技。ショットクロック20秒、ドリブルイン、GKの攻撃参加可能などの独自ルールが生み出すスピーディーで超攻