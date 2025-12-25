アイドルグループ・INUWASIのはのんまゆさんが、『旬撮GIRL Vol.27』（扶桑社）に登場。「マシュマロボディの超新星」をテーマにしたビキニグラビアを披露しました。同作は、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめたシリーズの第27弾で、旬のグラビアアイドル6人のカットを大ボリュームで収録しています。【写真】うなじを露わにして色香を放つはのんまゆさんグラビアでは、挑発的な真紅のビキニ姿を披露し、ふわふわバスト