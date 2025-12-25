陶器やガラスの作品を集めた展示会が、岡山市北区の百貨店で開かれています。 【写真を見る】ガラス作家と陶芸家「小孫哲太郎・戸田晶子二人展」合作も含め約100点を展示【岡山】 ガラス作家・戸田晶子さんが手がける複雑な色合いのガラス玉に、陶芸家・小孫哲太郎さんが沖縄の伝統技法を用い釉薬で彩った壺です。 岡山高島屋で開催中の「小孫哲太郎・戸田晶子二人展」の会場には、約100点の作品が並びます。 今回、初めて出