J1アビスパ福岡は25日、MF松岡大起（24）と明治安田生命J1リーグの契約を更新したと発表した。松岡は加入2年目の今季、リーグ戦36試合に出場して1得点。総走行距離404・9キロはJ1リーグ2位とボランチとして攻守に幅広いエリアをカバーし、中盤の「ダイナモ」として存在感を見せた。背番号の「88」にちなみ、18時（午後6時）8分に更新を発表した。最終戦後には「けがなくシーズンを通して試合に出たところは良かった。チーム