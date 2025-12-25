新潟市中央区の10階建てのマンションで火災が発生し、1人が救急搬送されました。 火事があったのは、新潟市中央区西堀通3番町の10階建てのマンションです。消防によりますと午後6時すぎ、マンションの住人から「布団が燃えている」と消防に通報がありました。10階の部屋が火元とみられていて、はしご車などによる消火活動が続いています。現場から70代の女性が救急搬送されましたが、けがの程度などは分っていません。 警察