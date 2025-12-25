警察によりますと、5月上旬、静岡県富士市に住む会社役員の40代の女性が、SNSを通じて知り合った相手と連絡を取り合う中で好意を持ち、相手から「指示どおりに投資をすれば儲かる」などと投資を勧められ、7月下旬までの間、指示されるままに複数回に渡って暗号資産を送金しました。 女性は、暗号資産を現金化しようとしたもののできなかったため、不審に思い警察に相談をしたところ、詐欺の被害にあったことがわかったということ