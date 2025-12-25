北海道釧路市内でのメガソーラー建設をめぐる動きが加速しています。１２月２５日から大楽毛地区で工事が始まりましたが、鶴間市長は「着工は認められない」と憤りをあらわにしました。（釧路市鶴間秀典市長）「希少生物への必要な調査等の要請に関しても適切な対応がなされていない状況で、現地でのこうした先行した工事等は市としては到底、着工と認められないものと認識しており、誠に遺憾でございます」会見で憤