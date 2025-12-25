北海道むかわ町の山林で男性の遺体が見つかった死体遺棄事件で、札幌地検は殺人や死体遺棄など疑いで送検されていた男女６人を不起訴処分としました。むかわ町で２０２５年９月、札幌市豊平区の西村隆行さんの遺体が山林で見つかった事件では、会社役員の大上文彦被告が死体遺棄の罪ですでに起訴されています。大上被告は死体遺棄とは別に殺人と傷害の疑いで送検されていましたが、札幌地検はこの２つの容疑について２５日付けで不