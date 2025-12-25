新年に皇居で行われる宮中の伝統行事『歌会始の儀』において東京学館新潟高校の生徒の作品が選ばれました。「気持ちを全開に出せた」と話す短歌について、選ばれた時の喜びの声を聞きました。 年のはじめに天皇皇后両陛下の前で古式ゆかしい節回しで短歌を披露する宮中行事『歌会始の儀』。今回のお題は“明”で、全国から約1万5000首が寄せられる中、皇居で詠み上げられるのはわずか10首です。そんな中、県内からは…【長谷川珠