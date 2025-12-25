クリスマスの12月25日、サンタ姿でドラゴンズの球団事務所に現れたドアラが契約更改に臨みました。注目の契約額は…。＜ドアラ＞「来年90周年もあって90グラムアップ」来シーズンが球団創設90周年というご祝儀で年俸の食パン90グラムアップ。620グラムでサインしました。年俸の使い道を聞かれると…。＜ドアラ＞「やっぱりプロなんでメンテナンスが大事」一方、同じく契約更改を迎えた上林誠知選手は、2850万円増