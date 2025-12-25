TBSホールディングスは交際費の不正な経費精算を行っていたとして、常務取締役の辞任を発表しました。25日付で辞任したのは、井田重利常務取締役です。TBSホールディングスによりますと、井田氏は、執行役員に就任した2022年6月から今月までの間に、グループの役職員との懇親や慰労目的の会食を、社外関係者との会食などとして180件、およそ660万円の交際費を不正に精算していたということです。今月上旬に内部通報があり、外部の