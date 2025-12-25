石川県警が、事件捜査の公文書28件を紛失していたことがわかりました。石川県警によりますと、今回、紛失が判明したのは、事件の経過を記録した犯罪事件処理簿など7種類の公文書です。紛失した公文書には、氏名や住所などの個人情報、約6000人分が記載されていました。現時点で、個人情報の流出は確認されていないということですが、紛失が確認された7つの各警察署は「個人情報の保管管理に不備があったことをおわびし、再発防止に