【モデルプレス＝2025/12/25】【書き下ろしエッセイ「LOST LETTER」（幻冬舎／12月26日発売）インタビュー後編】11月28日の卒業コンサートをもって乃木坂46を卒業した久保史緒里（くぼ・しおり／24）に、モデルプレスがインタビュー。後編では、アイドル人生に幕を下ろした久保が実感したことや、次のステップに進む今思う“夢を叶える秘訣”について聞いた。【写真】久保史緒里、制服姿のカップル2ショット◆久保史緒里、乃木坂46