【ビジネス用語- ブランド】「マーケティング MARKETING」 顧客のニーズを調査・分析し、商品やサービスを開発し、営業や宣伝活動をすること。商品を効率的に売るための仕組みをつくること。 マーケティングの５つのプロセス １．環境分析 顧客・競合・市場環境を調査し、どのようなニーズがあるのか、トレンドがどのようなものかを把握します。 ２．STP分析 どの市場を狙い