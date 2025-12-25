早いもので1週間後は2026年、元日です。ここからは年末年始の福岡の天気を詳しくお伝えします。まずは天気ですが、今回の年末年始は晴れる日が少ない見通しです。特に年始は雨や雪の降る日があるかもしれません。そして元日は初日の出を見に行かれる人も多いと思いますが、今のところマークは曇りとなっています。1月1日の朝、元旦の天気を見てみると、沿岸部を中心に厚い雲に覆われる予想となっています。今のところ、初日